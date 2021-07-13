Майже мільйон французів записались на щеплення через очікувані обмеження для невакцинованих

Більше 900 000 людей у ​​Франції поспішили записатись на вакцинацію у ніч на вівторок після того, як президент Еммануель Макрон попередив про обмеження для тих, хто не матиме медичного талона, який містить дані про вакцинацію або негативний тест на COVID.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Розкриваючи масштабні заходи щодо боротьби зі сплеском інфекцій, Еммануель Макрон заявив, що вакцинація наразі не буде обов'язковою для широкої громадськості, але наголосив, що обмеження зосереджуватимуться на тих, хто не щеплений.

Президент заявив, що медичні працівники повинні зробити щеплення до 15 вересня або зіткнутися з наслідками.

Станіслас Ніокс-Шато, який очолює Doctolib, один з найбільших веб-сайтів в країні, що використовується для реєстрації на вакцинацію, заявив радіо RMC, що після оголошення президента рекордна кількість людей кинулась призначати дату щеплення.

"За кілька хвилин на Doctolib було 7,5 мільйонів з'єднань. Більше 900 000 французів призначили собі щеплення вчора, що вдвічі перевищує останній рекорд, датований 11 травня", - сказав Ніокс-Шато.

У понеділок Макрон заявив, що медичний талон, необхідний для відвідування масштабних заходів, тепер буде використовуватися набагато ширше, в тому числі для відвідування ресторанів, кінотеатрів та театрів.

Уповільнення темпів вакцинації та різке зростання кількості нових інфекцій через надзвичайно заразний, нині домінуючий варіант "Дельта" змусили уряд переглянути свою стратегію.