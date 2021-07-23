Итальянцы массово регистрируются на прививку из-за требования ковид-сертификата в ресторанах
После правительственного решения с 6 августа сделать ковид-сертификаты обязательными для посещения ресторанов и ряда других возможностей, итальянцы начали массово записываться на прививку.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Ansa.
В Пьемонте через несколько часов после этой новости темпы записи на прививку удвоились. "Каждый час мы регистрируем на портале вдвое больше записей, чем в среднем в предыдущие дни", - рассказал губернатор Альберто Чири.
В регионе Лацио сообщили, что с вечера предыдущего дня зарегистрировали 38 000 желающих вакцинироваться.
В Ломбардии записалось 49 000 человек - на 30 тысяч больше, чем за день до того.
В Кампании сообщили, что вместо традиционных 4-5 тысяч человек в день накануне вечером за считанные часы зарегистрировались 10 тысяч, а до 4 утра - еще дополнительные 8000 желающих.
В то же время, в некоторых регионах не зафиксировали резкого "скачка" количества регистраций.
Напомним, с 6 августа ковид-сертификат, подтверждающий вакцинацию или негативный тест, станет обязательным для входа в рестораны в помещении и обслуживания за столиками в барах.
Зеленый сертификат также будет требоваться для посещения тренажерных залов и театров, кинотеатров, спортивных и культурных мероприятий, для участия в соревнованиях.
Во Франции за ночь после такого объявления на прививку записались почти миллион человек.