Итальянцы массово регистрируются на прививку из-за требования ковид-сертификата в ресторанах

После правительственного решения с 6 августа сделать ковид-сертификаты обязательными для посещения ресторанов и ряда других возможностей, итальянцы начали массово записываться на прививку.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Ansa.

В Пьемонте через несколько часов после этой новости темпы записи на прививку удвоились. "Каждый час мы регистрируем на портале вдвое больше записей, чем в среднем в предыдущие дни", - рассказал губернатор Альберто Чири.

В регионе Лацио сообщили, что с вечера предыдущего дня зарегистрировали 38 000 желающих вакцинироваться.

В Ломбардии записалось 49 000 человек - на 30 тысяч больше, чем за день до того.

В Кампании сообщили, что вместо традиционных 4-5 тысяч человек в день накануне вечером за считанные часы зарегистрировались 10 тысяч, а до 4 утра - еще дополнительные 8000 желающих.

В то же время, в некоторых регионах не зафиксировали резкого "скачка" количества регистраций.

Напомним, с 6 августа ковид-сертификат, подтверждающий вакцинацию или негативный тест, станет обязательным для входа в рестораны в помещении и обслуживания за столиками в барах.

Зеленый сертификат также будет требоваться для посещения тренажерных залов и театров, кинотеатров, спортивных и культурных мероприятий, для участия в соревнованиях.

Во Франции за ночь после такого объявления на прививку записались почти миллион человек.