На Сардинії частково взяли під контроль пожежі, на відновлення лісів піде 15 років

На італійському острові Сардинії триває гасіння масштабних лісових пожеж, частково осередки вдалося взяти під контроль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Гасіння пожеж, які знищують ліси Монтіферру в центрально-західній провінції Ольястра, триває вже понад 60 годин. До гасіння залучено сотні пожежних, співробітників цивільного захисту та добровольців.

На даний момент залишаються ще чотири активні пожежі, до гасіння яких залучили вертоліт і три літаки Canadair.

Експерти вже заявили, що на відновлення лісів і середземноморських чагарників, знищених вогнем, буде потрібно не менше 15 років.

Вогонь досяг пасовищ, оливкових дерев, сараїв, комор з запасами кормів і сільськогосподарських машин.

Раніше повідомлялося, що близько 1500 осіб були евакуйовані, їм поки не дозволяють повернутися додому.

Міністр закордонних справ Луїджі ді Майо оголосив у своєму Facebook, що Італія звернулася до сусідніх європейських країн з проханням допомогти у боротьбі зі стихією. З Франції вже прибули два спеціальні пожежні літаки Canadair.

З останньої значної пожежі у цьому районі, в серпні 1994 року, минуло майже 27 років.

Наслідки пожеж на Сардинії дивіться у відео на youtube-каналі "Європейської правди"