В Італії дозволили щепити підлітків вакциною Moderna

Італійські регулятори схвалили використання вакцини проти COVID-19 від Moderna для дітей у віці 12-17 років, що зробило її другим препаратом, схваленим для підлітків, поряд із вакциною Pfizer.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Італійське агентство з лікарських засобів AIFA заявило, що схвалило вакцину Spikevax для підлітків, повністю приймаючи рекомендацію Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) від 23 липня.

"Наявні дані демонструють ефективність та безпеку вакцини також для суб'єктів цієї вікової групи", - йдеться у повідомленні AIFA.

Деякі європейські країни вважають, що вакцинація дітей є важливою для досягнення колективного імунітету, оскільки дуже заразний варіант "Дельта" продовжує поширюватися.

У травні Moderna заявила, що її вакцина була визнана безпечною та ефективною для підлітків.