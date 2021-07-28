В Италии разрешили прививать подростков вакциной Moderna

Итальянские регуляторы одобрили использование вакцины против COVID-19 от Moderna для детей в возрасте 12-17 лет, что сделало ее вторым препаратом, одобренным для подростков, наряду с вакциной Pfizer.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Итальянское агентство по лекарственным средствам AIFA заявило, что одобрило вакцину Spikevax для подростков, полностью принимая рекомендации Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) от 23 июля.

"Имеющиеся данные демонстрируют эффективность и безопасность вакцины также для субъектов этой возрастной группы", - говорится в сообщении AIFA.

Некоторые европейские страны считают, что вакцинация детей является важной для достижения коллективного иммунитета, поскольку очень заразный вариант "Дельта" продолжает распространяться.

В мае Moderna заявила, что ее вакцина была признана безопасной и эффективной для подростков.