Уряд Литви пропонує дозволити відстороняти невакцинованих працівників

Уряд Литви вирішив надати роботодавцям право на відсторонення з посади нещеплених працівників, якщо вони не можуть перейти на віддалену роботу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Прем'єр-міністра Інгріда Шимоніте запропонувала передати такі поправки до закону на розгляд у парламент.

Міністр соціального захисту і праці Моніка Навіцкене підтвердила, що цей варіант обговорили та підготували до включення в загальний пакет.

"Ми погодили його з Міністерством охорони здоров'я та з урядовою канцелярією, це буде стосуватися діяльності, пов'язаної з прямим контактом, якщо немає можливості працювати віддалено, такий пункт буде включений", - сказала міністр.

Шимоніте додала, що має діяти виняток - це не поширюється на людей, які не можуть щепитися за медичними показаннями.

"Якщо нещеплені становлять загрозу тільки для себе, це їх вибір і тягар на систему охорони здоров'я, але якщо він може заразити інших - це серйозніше. Тому можна очікувати нижчий ризик треба управляти. Роботодавці зможуть вирішувати питання таких працівників. Думаю, це особисті установки - роботодавці, оцінюючи ризик, могли б оцінювати таке рішення", - сказала вона.

Глава МОЗ Арунас Дулькіс сказав, що проведуть дискусію про те, як буде проходити тестування, представникам яких професій доведеться обов'язково тестуватися на COVID-19.