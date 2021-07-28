Правительство Литвы предлагает разрешить отстранять невакцинированных работников

Правительство Литвы решило предоставить работодателям право на отстранение от должности непривитых работников, если они не могут перейти на удаленную работу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Премьер-министра Ингрида Шимоните предложила передать такие поправки в закон на рассмотрение в парламент.

Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене подтвердила, что этот вариант обсудили и подготовили к включению в общий пакет.

"Мы согласовали его с Министерством здравоохранения и правительственной канцелярией, это будет касаться деятельности, связанной с прямым контактом, если нет возможности работать удаленно, такой пункт будет включен", - сказала министр.

Шимоните добавила, что действовать исключение - это не распространяется на людей, которые не могут прививаться по медицинским показаниям.

"Если непривитые представляют угрозу только для себя, это их выбор и бремя на систему здравоохранения, но если он может заразить других - это серьезно. Поэтому можно ожидать низкий риск надо управлять. Работодатели смогут решать вопросы таких работников. Думаю, это личные установки - работодатели, оценивая риск, могли бы оценивать такое решение ", - сказала она.

Глава Минздрава Арунас Дулькис сказал, что проведут дискуссию о том, как будет проходить тестирование, представителям каких профессий придется обязательно тестироваться на COVID-19.