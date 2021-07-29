Більшість греків довіряють COVID-вакцинам попри протести

Близько двох третин греків вважають, що вакцинація проти COVID-19 може перемогти пандемію і більшість виступає за обов'язкову вакцинацію певних груп, таких як медичні працівники, персонал будинків престарілих та вчителі.

Про це свідчать результати опитування грецької опитувальної компанії Alco, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Уряд Греції активно пропагує щеплення, пропонуючи грошові нагороди та інші заохочення з метою прищепити 70% з 11-мільйонного населення до осені. Наразі щеплені 47% мешканців країни.

Опитування вказує на широку довіру до вакцин проти коронавірусу, незважаючи на серію демонстрацій в центрі Афін за останні тижні, які зібрали тисячі протестувальників.

З опитаних 63% сказали, що вважають вакцини "безпечними" або "дуже безпечними", тоді як 73% висловилися за обов’язкову вакцинацію медичних працівників та персоналу будинку престарілих, щодо чого є розпорядження уряду.

Проте з тих греків, які не були вакциновані, 59% сказали, що не планують робити щеплення. З них 44% сказали, що ніщо не може змінити їх думку, а 46% сказали, що вони проти вакцин взагалі.