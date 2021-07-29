Большинство греков доверяют COVID-вакцинам несмотря на протесты

Около двух третей греков считают, что вакцинация против COVID-19 может победить пандемию и большинство выступает за обязательную вакцинацию определенных групп, таких как медицинские работники, персонал домов престарелых и учителя.

Об этом свидетельствуют результаты опроса греческой опросной компании Alco, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Правительство Греции активно пропагандирует прививки, предлагая денежные награды и другие поощрения с целью привить 70% одиннадцатимиллионное население до осени. Сейчас привиты 47% жителей страны.

Опросы указывает на широкое доверие к вакцинам против коронавируса, несмотря на серию демонстраций в центре Афин в последние недели, которые собрали тысячи протестующих.

Из опрошенных 63% сказали, что считают вакцины "безопасными" или "очень безопасными", тогда как 73% высказались за обязательную вакцинацию медицинских работников и персонала дома престарелых, относительно чего есть распоряжение правительства.

Однако среди тех греков, которые не вакцинированы, 59% сказали, что не планируют делать прививки. Из них 44% сказали, что ничто не может изменить их мнение, а 46% сказали, что они против вакцин вообще.