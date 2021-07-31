Румунська спецслужба закликала посилити кіберзахист лікарень 

Румунська служба інформації SRI після кібератаки на лікарню у Бухаресті за допомогою віруса-вимагача закликала уряд вжити заходів для посилення кіберзахисту медичних закладів.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight, про це служба заявила 30 липня.

"У контексті атаки вірусу-вимагача на клінічний госпіталь №1 у Бухаресті, SRI поінформувала Міністерство охорони здоров’я та Міністерство транспорту й інфраструктури про характер атаки. У цій інформації SRI вказала на вразливі місця у системі, якими скористались нападники, та надала перелік заходів, яких потрібно вжити у разі надзвичайної ситуації, щоб обмежити негативні наслідки атаки, а також для запобігання атакам у майбутньому", - зазначається у повідомленні.

Служба зазначає, що такі випадки є тривожним сигналом, оскільки ставлять під загрозу нормальне функціонування медичних закладів. "Для забезпечення безперешкодної доступності медичних послуг, необхідно ухвалити на центральному рівні рішення, що вимагатиме дотримуватись мінімального переліку заходів кібербезпеки на рівні медичних закладів", - додають у повідомленні.

22 липня SRI повідомила, що напад на сервери бухарестської лікарні здійснили за допомогою шкідницької програми PHOBOS.

Лікарня, попри це, змогла продовжувати роботу завдяки офлайн-реєстрам. Як заявили в SRI, викуп хакерам не заплатили.

У спецслужбі сказали також, що атака подібна до інших нападів на 4 румунські лікарні влітку 2019 року. Системи усіх чотирьох не були захищені антивірусним програмним забезпеченням.