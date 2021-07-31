Румынская спецслужба призвала усилить киберзащиту больниц

Румынская служба информации SRI после кибератаки на больницу в Бухаресте с помощью вируса-вымогателя призвала правительство принять меры для усиления киберзащиты медицинских учреждений.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight, об этом служба заявила 30 июля.

"В контексте атаки вируса-вымогателя на клинический госпиталь №1 в Бухаресте, SRI проинформировала Министерство здравоохранения и Министерство транспорта и инфраструктуры о характере атаки. В этой информации SRI указала на уязвимые места в системе, которыми воспользовались нападавшие, и предоставила перечень мер, которых нужно принять в случае чрезвычайной ситуации, чтобы ограничить негативные последствия атаки, а также для предотвращения атак в будущем ", - отмечается в сообщении.

Служба отмечает, что такие случаи являются тревожным сигналом, поскольку ставят под угрозу нормальное функционирование медицинских учреждений.

"Для обеспечения беспрепятственной доступности медицинских услуг, необходимо принять на центральном уровне решения, требующее соблюдать минимальный комплекс мер кибербезопасности на уровне медицинских учреждений", - добавляют в сообщении.

22 июля SRI сообщила, что нападение на серверы бухарестской больницы осуществили с помощью вредительской программы PHOBOS.

Больница, несмотря на это, смогла продолжать работу благодаря офлайн-реестрам. Как заявили в SRI, выкуп хакерам не заплатили.

В спецслужбе сказали также, что атака похожа на предыдущие атаки на 4 румынские больницы летом 2019 года. Системы всех четырех не были защищены антивирусным программным обеспечением.