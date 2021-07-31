У Греції за останню добу спалахнули 46 лісових пожеж, з більшістю впорались одразу

У Греції, де спостерігається надзвичайно спекотна погода, за останню добу спалахнули 46 лісових пожеж. Більшість із них вдалося загасити на початковій стадії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Kathimerini.

В пожежній службі 31 липня повідомили, що за останні 24 години отримали повідомлення про 46 лісових пожеж. До боротьби з ними були залучені понад 730 пожежників, понад 300 машин, три гелікоптери і чотири літаки.

Через пожежу в районі Актіо, біля Амбракійської затоки, з міркувань обережності евакуювали населений пункт Драймос.

Пообіді 31 липня повідомили про нове займання в районі Ахая поблизу Зірії, де минулого понеділка вже гасили лісову пожежу. Прилеглі населені пункти попросили бути готовими до евакуації.

Більшість осередків займання вдалось загасити на початковій стадії. Поліція встановлює причини пожеж.

Як вже повідомлялося, грецька влада у п’ятницю застерегла громадськість від непотрібної роботи та подорожей у зв'язку зі спекою. Температура в Афінах досягла 40 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, у Туреччині повідомили, що взяли під контроль більшість із 98 осередків масштабних пожеж на узбережжі Середземного моря.