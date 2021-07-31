Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

CША из-за решения Москвы увольняют из представительств в РФ более 180 сотрудников

В Украине впервые утвердили стратегию внешней политики

Италия открывается для украинских туристов, но с условиями

Зеленский назначил главу миссии Украины при НАТО






В Греции за сутки вспыхнули 46 лесных пожаров, с большинством справились сразу

Суббота, 31 июля 2021, 15:28

В Греции, где наблюдается чрезвычайно жаркая погода, за последние сутки вспыхнули 46 лесных пожаров. Большинство из них удалось потушить на начальной стадии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Kathimerini.

В пожарной службе 31 июля сообщили, что за последние 24 часа получили сообщение о 46 лесных пожарах. К борьбе с ними были привлечены более 730 пожарных, свыше 300 машин, три вертолета и четыре самолета.

 

Из-за пожара в районе Актио, возле Амвракикского залива, из соображений предосторожности эвакуировали населенный пункт Драймос.

После обеда 31 июля сообщили о новом возгорании в районе Ахаия вблизи Зирии, где в прошлый понедельник уже тушили лесной пожар. Прилегающие населенные пункты попросили быть готовыми к эвакуации.

 

Большинство очагов возгорания удалось потушить на начальной стадии. Полиция устанавливает причины пожаров.

Как уже сообщалось, греческие власти в пятницу предостерегли общественность от ненужной работы и путешествий в связи с жарой. Температура в Афинах достигла 40 градусов по Цельсию.

Напомним, в Турции сообщили, что взяли под контроль большинство из 98 очагов масштабных пожаров на побережье Средиземного моря.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Греция стихийные бедствия
powered by lun.ua