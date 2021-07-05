Британія значно збільшить тюремні терміни для мігрантів, які перетинають Ла-Манш

Велика Британія оголосила, що буде домагатися більш суворих вироків для мігрантів, що в'їжджають в країну без дозволу, на тлі рекордної кількості прибуттів через Ла-Манш.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Жорсткість тюремного ув'язнення як для мігрантів, так і для контрабандистів є частиною планів міністра внутрішніх справ Пріті Патель щодо перегляду правил надання притулку в спробі запобігти тому, що її департамент охарактеризував як "купівля притулку".

Законодавство, представлене в суботу, оголошує в'їзд до Британії без дозволу кримінальним злочином, а максимальний термін покарання для тих, хто в'їжджає в країну незаконно, збільшується з шести місяців до чотирьох років.

Відповідно до закону, який у вівторок буде розглянуто парламентом у першому читанні, контрабандистам загрожує довічне ув'язнення в порівнянні з нинішнім максимальним терміном в 14 років.

Оприлюднення законопроєкту пов'язане з напругою британської системи надання притулку через рекордне число прибулих через Ла-Манш.

За перші шість місяців 2021 року протоку перетнули в цілому майже 6000 мігрантів. Загальну кількість прибулих за весь 2020 рік, що дорівнює 8417, ймовірно, буде перевищено в наступні два місяці, якщо тенденції збережуться.

Міністерство внутрішніх справ заявило, що "дуже ймовірно, що ті, хто подорожує до Британії на невеликих човнах, прибувають з безпечної країни Європейського Союзу, в якій вони могли б попросити притулок".

"У цьому випадку вони не шукають притулку при першій же можливості або, а замість цього "купують притулок", вибираючи Британію як кращий пункт призначення в порівнянні з іншими та використовуючи незаконний маршрут", - заявили в міністерстві.