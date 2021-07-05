Британия значительно увеличит тюремные сроки для мигрантов, пересекающих Ла-Манш

Великобритания объявила, что будет добиваться более суровых приговоров для мигрантов, въезжающих в страну без разрешения, на фоне рекордного количества прибытий через Ла-Манш.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Ужесточение тюремного заключения как для мигрантов, так и для контрабандистов является частью планов министра внутренних дел Прити Патель по пересмотру правил предоставления убежища в попытке предотвратить то, что ее департамент охарактеризовал как "покупка убежища".

Законодательство, представленное в субботу, объявляет въезд в Великобританию без разрешения уголовным преступлением, а максимальный срок наказания для тех, кто въезжает в страну незаконно, увеличивается с шести месяцев до четырех лет.

Согласно закону, который во вторник будет рассмотрен парламентом в первом чтении, контрабандистам грозит пожизненное заключение по сравнению с нынешним максимальным сроком в 14 лет.

Обнародование законопроекта связано с напряжением британской системы предоставления убежища из-за рекордного числа прибывших через Ла-Манш.

За первые шесть месяцев 2021 года пролив пересекли в общей сложности почти 6000 мигрантов. Общее количество прибывших за весь 2020 год, равное 8417, вероятно, будет превышено в следующие два месяца, если тенденции сохранятся.

Министерство внутренних дел заявило, что "весьма вероятно, что те, кто путешествует в Великобританию на небольших лодках, прибудут из безопасной страны Европейского Союза, в которой они могли бы попросить убежище".

"В этом случае они не ищут убежища при первой же возможности или, а вместо этого "покупают убежище", выбирая Великобританию в качестве предпочтительного пункта назначения по сравнению с другими и используя незаконный маршрут", - заявили в министерстве.