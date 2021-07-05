У Зеленського підтримали "креативні підходи" на шляху України до НАТО

Україна пропонує НАТО розробити новий підхід, який би дозволив визначити терміни та умови, після виконання яких можна буде розраховувати на членство в Альянсі, одним з варіантів такого підходу може бути ініціатива, оприлюднена "Європейською правдою".

Про це заявив заступник глави адміністрації президента Ігор Жовква на форумі "Україна 30: Міжнародна політика", повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Відповідаючи на запитання ЄП про ставлення української влади до ідеї розробки "плану сумісності з НАТО", Жовква заявив про його принципову підтримку.

"Україна ставить перед членами альянсу запитання, і це перекликається з ініціативою, про яку ви говорите: сядьмо разом і розробимо підхід, який дозволить визначити кінцеву точку, за якою буде те, на що Україна має повне право розраховувати. Я говорю про членство. Будь-які підходи креативні з боку і наших партнерів в НАТО вітаються", - сказав Жовква.

Він нагадав, що Україна з 2009 року виконує реформи в секторі, маючи річні національні програми, які фактично повторюють ті РНП, що мали країни-кандидати, коли отримували статус ПДЧ.

"Тобто ми маємо РНП, маємо реформи, без політичної надбудови ПДЧ, на жаль. Тому наше запитання звучить наступним чином: скільки ще РНП ми маємо виконати, для того, щоб сказати, що реформи виконані", - додав він.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що у НАТО не готові давати Україні графік чи орієнтири її вступу до Альянсу.

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