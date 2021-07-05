У Зеленского поддержали "креативные подходы" на пути Украины в НАТО

Украина предлагает НАТО разработать новый подход, который бы позволил определить сроки и условия, выполнение которых позволит рассчитывать на членство в Альянсе; одним из вариантов такого подхода может быть инициатива, обнародованная "Европейской правдой".

Об этом заявил заместитель главы администрации президента Игорь Жовква на форуме "Украина 30: Международная политика", сообщает корреспондент "Европейской правды".

Отвечая на вопрос ЕП об отношении украинской власти к идее разработки "плана совместимости с НАТО", Жовква заявил о его принципиальной поддержке.

"Украина ставит перед членами Альянса вопрос, и это перекликается с инициативой, о которой вы говорите: сядем вместе и разработаем подход, который позволит определить конечную точку, за которой будет то, на что Украина имеет полное право рассчитывать. Я говорю о членстве. Любые креативные подходы со стороны наших партнеров в НАТО приветствуются", - сказал Жовква.

Он напомнил, что Украина с 2009 года выполняет реформы в секторе обороны, имея годовые национальные программы, которые фактически повторяют те ГНП, которые были у стран-кандидатов, получавших статус ПДЧ.

"То есть мы имеем ГНП, имеем реформы, без политической надстройки ПДЧ, к сожалению. Поэтому наш вопрос звучит следующим образом: сколько еще ГНП мы должны выполнить, для того, чтобы сказать, что реформы выполнены", - добавил он.

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Подробно о решении НАТО и его важности для Украины смотрите в видео ЕвроПравды.