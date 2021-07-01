Кулеба: є країни, які виправдовують реформами своє небажання бачити Україну в НАТО

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що у НАТО не готові давати Україні графік чи орієнтири її вступу до Альянсу.

Про це він сказав в інтерв’ю "Ліга.net", повідомляє "Європейська правда".

За словами міністра, політичний консенсус щодо того, що Україна буде членом НАТО, існує, однак в Альянсі не готові говорити про графік.

Він наголосив, що жодна країна перед вступом у НАТО за останні 20-30 років не реформувалась просто так, не маючи чіткої впевненості, що вона рухається до членства в Альянсі.

"Я особисто – за реформи, бо мені та моїм дітям тут жити. Ми хочемо жити у нормальній, розвиненій, цивілізованій країні. І у нас є міжнародні партнери, які щиро нам допомагають з реформами, пропонують рішення. А є країни, які перетворили реформи на виправдання. Вони з власних міркувань не готові йти на нові ступені відносин з Україною і виправдовуються: "Соррі, цього не буде, тому що недостатньо реформ", - зазначив Кулеба.

За його словами, українська сторона чує, розмовляє, враховує і сприймає поради першої групи країн.

"Але я дуже добре знаю список країн, які перетворили реформи на виправдання свого небажання робити кроки вперед.І коли я чую від них цей лемент: ой, зробіть ще трішки реформ, – то цього я вже не сприймаю. Я хочу, щоб ми в Україні теж навчилися не рефлексувати на кожен заклик зробити ще більше реформ. Це перекладання відповідальності", - вважає міністр.

"Ми, безумовно, несемо частку відповідальності за динаміку нашого прогресу. Але так само є сили, які просто були би щасливі тримати нас іще десятиліттями на цьому гачку реформ, постійно розповідаючи, що їм мало, і мало, і мало, і мало", - додав він.

Читайте також про останнє рішення НАТО щодо України: Грузинський план для України: чому саміт НАТО став перемогою Києва

Детально про рішення НАТО та його важливість для України дивіться у відеопоясненні ЄвроПравди.