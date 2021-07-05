У Болгарії за тиждень до виборів дві партії мають рівні шанси на перемогу

Нова партія Болгарії, яка виступає проти істеблішменту, "Є такі люди" (ITN) має практично рівні шанси виграти вибори з правоцентристською партією ГЕРБ, яка перебуває при владі більшу частину останнього десятиліття.

Про це свідчать дані останніх опитувань, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Заснована популярним телеведучим ток-шоу і співаком Славі Трифоновим ITN пообіцяла знищити традиційні політичні партії, які, на її думку, винні в тому, що країна незмінно вважається найбіднішою і корумпованою в ЄС.

Напередодні дострокових виборів 11 липня опитування, проведене незалежною компанією Market Links в Софії, показало, що підтримка ITN зросла до 18,8% з 17,7%, які партія отримала на загальних виборах у квітні.

Таким чином, ITN відстає від ГЕРБ всього на 0,9%. Популярність провладної партії впала ще більше після того, як минулого місяця США ввели санкції проти трьох болгар за корупцію.

ГЕРБ виграла квітневі вибори, набравши 26,2% голосів, але їй не вдалося сформувати уряд, оскільки інші партії уникали альянсу з нею.

Недільні вибори проводяться, щоб вийти з глухого кута, після того як ITN також не змогла забезпечити парламентську більшість.

Підтримка двох невеликих протестних партій, які є потенційними партнерами ITN - Демократична Болгарія і Stand Up! Mafia Out! - зросла до 12,5% і 5,4% відповідно.

Соціалістична партія залишилася третьою за популярністю з 16,9%, в той час як підтримка етнічної турецької партії MRF склала 9,5%.

Як показало опитування, альянс націоналістичних партій, які були молодшими партнерами ГЕРБ по коаліції, не досяг мінімального порогу підтримки, необхідного для проходження в парламент.