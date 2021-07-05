В Болгарии за неделю до выборов две партии имеют равные шансы на победу

Новая партия Болгарии, выступающая против истеблишмента, "Есть такие люди" (ITN) почти имеет почти равные шансы выиграть выборы с правоцентристской партией ГЕРБ, которая находится у власти большую часть последнего десятилетия.

Об этом свидетельствуют данные последних опросов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Основанная популярным телеведущим ток-шоу и певцом Слави Трифоновым ITN пообещала уничтожить традиционные политические партии, которые, по ее мнению, виновны в том, что страна неизменно считается самой бедной и коррумпированной в ЕС.

В преддверии досрочных выборов 11 июля опрос, проведенный независимой компанией Market Links в Софии, показал, что поддержка ITN выросла до 18,8% с 17,7%, которые партия получила на всеобщих выборах в апреле.

Таким образом, ITN отстает от ГЕРБ всего на 0,9%. Популярность провластной партии упала еще больше после того, как в прошлом месяце США ввели санкции против трех болгар за предполагаемую коррупцию.

ГЕРБ выиграл апрельские выборы, набрав 26,2% голосов, но ей не удалось сформировать правительство, поскольку другие партии избегали альянса с ней.

Воскресные выборы проводятся, чтобы выйти из тупика, после того как ITN также не смогла обеспечить парламентское большинство.

Поддержка двух небольших протестных партий, которые являются потенциальными партнерами ITN - Демократическая Болгария и Stand Up! Mafia Out! - выросла до 12,5% и 5,4% соответственно.

Социалистическая партия осталась третьей по популярности с 16,9%, в то время как поддержка этнической турецкой партии MRF составила 9,5%.

Как показал опрос, альянс националистических партий, которые были младшими партнерами ГЕРБ по коалиции, не достиг минимального порога поддержки, необходимого для прохождения в парламент.