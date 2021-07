ЕС осудил срыв ЛГБТ-прайда и избиение журналистов в Тбилиси

Европейский союз, а также США, Израиль и международные организации осудили нападение на журналистов в Тбилиси и срыв ЛГБТК+ прайда в столице Грузии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом с совместным заявлением, опубликованном на сайте Европейской службы внешних действий.

"Мы осуждаем совершенные жестокие нападения на гражданских активистов, членов сообщества и журналистов, а также неспособность правительственных лидеров и религиозных деятелей осудить это насилие. Насилие просто недопустимо и не может быть оправдано", - говорится в заявлении.

Disturbing scenes in Tbilisi, Georgia today where far-right groups backed by the Orthodox Church broke into the offices of @TbilisiPride and attacked journalists who came to cover the planned event. This year’s Pride march has been cancelled to protect participants. pic.twitter.com/UDZ9s1iHlU