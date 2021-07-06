ЕС осудил срыв ЛГБТ-прайда и избиение журналистов в Тбилиси

Европейский союз, а также США, Израиль и международные организации осудили нападение на журналистов в Тбилиси и срыв ЛГБТК+ прайда в столице Грузии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом с совместным заявлением, опубликованном на сайте Европейской службы внешних действий.

"Мы осуждаем совершенные жестокие нападения на гражданских активистов, членов сообщества и журналистов, а также неспособность правительственных лидеров и религиозных деятелей осудить это насилие. Насилие просто недопустимо и не может быть оправдано", - говорится в заявлении.

Disturbing scenes in Tbilisi, Georgia today where far-right groups backed by the Orthodox Church broke into the offices of @TbilisiPride and attacked journalists who came to cover the planned event. This year’s Pride march has been cancelled to protect participants. pic.twitter.com/UDZ9s1iHlU — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) July 5, 2021

Протестующие, прибегающие к насилию, "должны быть привлечены к ответственности по всей строгости закона", отмечается в заявлении, призывая лидеров и правоохранительные органы Грузии защитить журналистов и людей, осуществляющих свои "права на свободу выражения мнений и собраний", и публично осудить насилие.

Протестующие в Тбилиси в понедельник штурмовали штаб-квартиру активистов - взбирались по зданию, срывали радужные флаги и врывались в офисы, а также напали на журналистов.

По данным "Эхо Кавказа", всего пострадали более 40 сотрудников различных СМИ и полиция при этом бездействовала.

❗️This is how our office looks like after todays attack. @GovernmentGeo and @MIAofGeorgia failed to protect people and didn't stop aggressive groups to destroy our property..#TbilisiPride21 #Georgia #Pride pic.twitter.com/mLADg7BMgP — Giorgi Tabagari (@Tabagari) July 5, 2021

Эскалация началась после заявления премьер-министра Грузии. Ираклий Гарибашвили отметил нецелесообразность проведения "Марша достоинства", но, по мнению наблюдателей, случайно или намеренно выбрал формулировки, которые агрессивно настроенные граждане восприняли как поощрение к насилию.

Он заявил, что за проведением марша стоит бывший президент страны Михаил Саакашвили. Министерство внутренних дел призвало Tbilisi Pride отменить мероприятие, ссылаясь на соображения безопасности.

Георгий Табагари, директор Tbilisi Pride, сказал, что правительство их подвело, и добавил: "Это недемократическая страна. Это не Европа!".