Колишній віцеканцлер Австрії постане перед судом за звинуваченнями у хабарництві

Колишній віцеканцлер Австрії Ганц-Крістіан Штрахе повинен постати перед судом у Відні за звинуваченням у хабарництві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Справа стосується пожертвування в сумі 10 000 євро для правої Партії свободи від керівника лікарні у Відні. У той час Штрахе був головою партії.

Керівник клініки, друг Штрахе, звинувачується у хабарництві в обмін за підтримку змін до законодавства. Обидва відкидають звинувачення.

Судовий процес у Віденському окружному суді почнеться у вівторок і триватиме чотири дні.

Штрахе був віцеканцлером Австрії з грудня 2017 року по травень 2019 року в рамках коаліції з консерваторами канцлера Себастьяна Курца.

Коаліція розпалася через так звану справу Ібіци та опублікованими відео зі Штрахе. Згідно із записами, він зустрічався з росіянкою Альоною Макаровою, племінницею олігарха з оточення Путіна. Вона нібито планувала інвестувати не зовсім легальні кошти в Австрії.

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