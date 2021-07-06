У Кишиневі влаштовують "вакцинаційний марафон" російським "Спутником"

Мерія Кишинева вдруге анонсувала марафон вакцинації від коронавірусу російським препаратом "Спутник V".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це оголосив мер Кишинева Іон Чебан.

"Марафон" проходитиме у Палаці республіки 17 липня. Туди запрошують тих, хто отримав свою першу дозу "Спутника" під час попереднього такого заходу 26 червня.

Мер зазначив, що тоді у Палац республіки прийшли 4362 людей і з них 4000 обрали саме російську вакцину, запаси якої закінчилися вже за кілька годин.

У Міністерстві охорони здоров’я повідомляли. що країна веде перемовини про закупівлю ще 700 тисяч доз "Спутника" та стільки ж - вакцини BioNTech-Pfizer.

Нагадаємо, раніше у Словаччині повідомили, що щепитися російською вакциною за увесь час зголосилися менше 16 тисяч людей, а решту 160 тисяч доз продадуть назад у Росію.