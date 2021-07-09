Італія погодилася прийняти рятувальний корабель із 570 мігрантами

Рятувальне судно Ocean Viking отримало дозвіл зайти в італійський порт Аугуста після кількох днів пошуку безпечної гавані.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DPA.

На борту корабля перебувають понад 570 мігрантів. "Ситуація виходить за межі уяви. Напруга і виснаження на піку на борту Ocean Viking", - заявила координатор пошуково-рятувальних служб на кораблі.

За останні дні човен здійснив шість рятувальних місій, щоб врятувати мігрантів, човни яких зазнали лиха в мальтійських та лівійських водах, повідомляє організація SOS Mediterranee, яка керує судном.

За повідомленнями організації, понад 180 врятованих людей є неповнолітніми. Зазначається, що багато хто з мігрантів страждає від морської хвороби.

Ocean Viking нещодавно був єдиним кораблем серед кількох приватних організацій, які виконували рятувальні місії в морі, оскільки інші судна знаходилися в порту або готувалися до майбутніх місій.

Низка приватних суден вирушили рятувати мігрантів, які часто подорожують на гумових човнах з Лівії чи Тунісу, щоб спробувати дістатися до Європейського Союзу.

За даними ООН, цього року в Середземному морі потонули понад 740 мігрантів.