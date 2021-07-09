Италия согласилась принять спасательный корабль с 570 мигрантами

Спасательное судно Ocean Viking получило разрешение зайти в итальянский порт Аугуста после нескольких дней поиска безопасной гавани.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

На борту корабля находятся более 570 мигрантов. "Ситуация выходит за пределы воображения. Напряжение и истощение на пике на борту Ocean Viking", - заявила координатор поисково-спасательных служб на корабле.

За последние дни корабль совершил шесть спасательных миссий, чтобы спасти мигрантов, лодки которых потерпели бедствие в мальтийских и ливийских водах, сообщает организация SOS Mediterranee, которая управляет судном.

По сообщениям организации, более 180 спасенных людей являются несовершеннолетними. Отмечается, что многие из мигрантов страдают от морской болезни.

Ocean Viking недавно был единственным кораблем среди нескольких частных организаций, которые выполняли спасательные миссии в море, поскольку другие суда находились в порту или готовились к будущим миссиям.

Ряд частных судов отправились спасать мигрантов, которые часто путешествуют на резиновых лодках из Ливии или Туниса, чтобы попытаться добраться до Европейского Союза.

По данным ООН, в этом году в Средиземном море утонули более 740 мигрантов.