Німеччина повернула Іспанію в "червону зону" через штам Дельта і рекомендує уникати поїздок

Німецький Інститут Роберта Коха, одна з центральних установ при МОЗ Німеччини, повернула Іспанію до "червоної зони" через поширеність штаму коронавірусу "Дельта" та стрімке зростання кількості заражень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Іспанія перейде у "червону зону" з неділі 11 липня, включно з Майоркою і Канарськими островами. Це означає, що Міністерство закордонних справ видасть рекомендацію уникати туристичних поїздок туди.

Іспанія - один з популярних напрямків, куди німці влітку їздять на відпочинок.

На практиці для туристів з Німеччини не станеться особливих змін, тому що надавати негативний тест або довідку про щеплення після повернення додому потрібно було і раніше.

Водночас, для тих, хто повертається з Кіпру, правила будуть суворішими - з неділі всі мандрівники, якщо вони ще не перехворіли на коронавірус і не завершили курс вакцинації, повинні будуть відбути 5-10 денну самоізоляцію.

Нагадаємо, на оновленій 8 липня "коронавірусній" мапі Європейського центру з попередження і контролю захворювань, що є орієнтиром для рішень країн ЄС, майже вся Іспанія та Португалія стали червоною зоною. Показники захворюваності у них суттєво гірші, ніж у більшості країн блоку. Кіпр позначений темно-червоним, що означає найгіршу епідемічну ситуацію.

Проте більша частина території ЄС залишається "зеленою".

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