Германия вернула Испанию в "красную зону" из-за штамма Дельта и рекомендует избегать поездок

Институт Роберта Коха, одно из центральных учреждений при Минздраве Германии, вернул Испанию в "красную зону" из-за распространения штамма коронавируса "Дельта" и повышения числа заражений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Испания перейдет в "красную зону" с воскресенья 11 июля, включая Майорку и Канарские острова. Это означает, что Министерство иностранных дел выдаст рекомендацию избегать туристических поездок туда.

Испания - одно из популярных направлений, куда немцы летом ездят на отдых.

На практике для туристов из Германии не произойдет особых изменений, так как предоставлять негативный тест или справку о прививках по возвращении домой нужно было и раньше.

В то же время, для тех, кто возвращается с Кипра, правила будут строже - с воскресенья все путешественники, если они еще не переболели коронавирусом и не завершили курс вакцинации, должны будут отбыть 5-10 дневную самоизоляцию.

Напомним, на обновленной 8 июля "коронавирусной" карте Европейского центра по предупреждению и контролю заболеваний, что является ориентиром для решений стран ЕС, почти вся Испания и Португалия стали красной зоной. Показатели заболеваемости в них существенно хуже, чем в большинстве стран блока. Кипр обозначен темно-красным, что означает худшую эпидемическую ситуацию.

Однако большая часть территории ЕС остается "зеленой".

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