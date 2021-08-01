"Зелених" і праву AfD не допустили до виборів у двох землях Німеччині

Виборча комісія Німеччини не допустила до участі у виборах партію "Зелених" і праву "Альтернатива для Німеччини" у двох федеральних землях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Зелених" не допустили в землі Саар, а AfD - в Бремені. Рішення були пов'язані з порушеннями в процесі висування кандидатів. Вони ще не остаточні і обидві сторони заявили, що оскаржуватимуть рішення.

Хоча Саар, де 0,7 мільйона жителів мають право голосу, і Бремен, де є 0,5 мільйона виборців, складають лише невелику частину з 60,4 мільйона виборців у Німеччині, ризикує вплинути на результат виборів 26 вересня.

У Саарі недопуск "зелених" стався після внутрішньої боротьби за висунення головного регіонального кандидата. В останню хвилину партія змінила свого провідного кандидата з Юбера Ульріха на Жанну Діллшнайдер. Кілька членів партії скаржилися на порушення в процесі висунення кандидатур, а регіональний адміністратор виборів заявила, що "зелені" зробили "серйозну виборчу помилку".

У Бремені регіональна виборча комісія заявила, що AfD не надала заяву про дотримання виборчого законодавства.

Нагадаємо, Німецька виборча комісія постановила, що Комуністична партія Німеччини (DKP) тимчасово не допущена до участі у виборах до федерального парламенту 26 вересня через недотримання необхідних формальностей.