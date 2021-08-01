Хакери відключили систему запису на вакцинацію в італійському регіоні Лаціо

Хакери атакували та відключили ІТ-системи компанії, яка керує призначеннями вакцинації проти COVID-19 в італійському регіоні Лаціо.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ansa.

"Триває потужна хакерська атака на регіональну CED (базу даних)", - йдеться в заяві регіонального уряду.

У ньому сказано, що всі системи були деактивовані, включаючи портал охорони здоров'я регіону та мережу вакцинації, і попередили, що програма щеплення може зазнати затримки.

"Це дуже потужна хакерська атака, дуже серйозна ... все вийшло з ладу. Весь регіональний CED знаходиться під атакою", - сказав менеджер з охорони здоров'я регіону Лаціо Алесіо Д'Амато.

Поліція Італії та прокуратура Риму розслідують це питання і можуть розпочати розслідування, щоб з'ясувати, хто стоїть за нападом.

Нещодавно Італія оголосила, що доказ вакцинації або імунітету проти COVID-19 стане обов’язковим для цілої низки заходів.

Цей крок викликав протести по всій країні проти запровадження так званого "зеленого пропуску", який показує, що люди були вакциновані, отримали негативний тест або одужали від COVID-19.