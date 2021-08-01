Хакеры отключили систему записи на вакцинацию в итальянском регионе Лацио

Хакеры атаковали и отключили ИТ-системы компании, управляющей назначениями вакцинации против COVID-19 в итальянском регионе Лацио.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

"Идет мощная хакерская атака на региональную CED (базу данных)", - говорится в заявлении регионального правительства.

В нем сказано, что все системы были деактивированы, включая портал здравоохранения региона и сеть вакцинации, и предупредили, что программа прививки может понести задержки.

"Это очень мощная хакерская атака, очень серьезная ... все вышло из строя. Весь региональный CED находится под атакой", - сказал менеджер по здравоохранению региона Лацио Алессио Д'Амато.

Полиция Италии и прокуратура Рима расследуют этот вопрос и могут начать расследование, чтобы выяснить, кто стоит за нападением.

Недавно Италия объявила, что доказательство вакцинации или иммунитета против COVID-19 станет обязательным для целого ряда мероприятий.

Этот шаг вызвал протесты по всей стране против введения так называемого "зеленого пропуска", который показывает, что люди были вакцинированы, получили отрицательный тест или выздоровели от COVID-19.