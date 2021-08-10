На грецькому острові Евбея триває гасіння лісових пожеж, вогонь поки не взяли під контроль

На другому за величиною грецькому острові Евбея триває гасіння лісових пожеж, вогонь продовжує поширюватися і локалізувати його поки вдалося лише частково.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Пожежі тривають у кількох районах на півночі острова. Пожежники разом з місцевими жителями в ніч на вівторок запобігти поширенню вогню на село Авгарія і врятували будинки місцевих жителів.

Однак, вогонь продовжує поширюватися на сусіднє село Камарія. Пожежі також загрожують ще кільком населеним пунктам.

Пожежа, що почалася 3 серпня, є найсильнішою з сотень займань за останній тиждень по всій Греції. Сотні людей змушені був евакуюватися морем, щоб врятувати свої життя.

Греція пережила найсильнішу спеку за три десятиліття, температура піднялася понад 45 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, українські рятувальники в суботу ліквідували у Греції окремі осередки лісових пожеж по фронту 2250 метрів та врятували два населених пункти – Спатарі і Метохі.

Як повідомлялося, допомогу у гасінні пожеж в Греції надають 22 країни.