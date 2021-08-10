На греческом острове Эвбея продолжается тушение пожаров, огонь пока не взят под контроль

На втором по величине греческом острове Эвбея продолжается тушение лесных пожаров, огонь продолжает распространяться и локализовать его пока удалось лишь частично.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Пожары продолжаются в нескольких районах на севере острова. Пожарные вместе с местными жителями в ночь на вторник предотвратить распространение огня на деревню Авгария и спасли дома местных жителей.

Однако, огонь продолжает распространяться на соседнюю деревню Камария. Пожары также угрожают еще нескольким населенным пунктам.

Пожар, начавшийся 3 августа, является самым сильным из сотен возгораний за последнюю неделю по всей Греции. Сотни людей вынуждены был эвакуироваться по морю, чтобы спасти свои жизни.

Греция пережила самую сильную жару за три десятилетия, температура поднялась свыше 45 градусов по Цельсию.

Напомним, украинские спасатели в субботу ликвидировали в Греции отдельные очаги лесных пожаров по фронту 2250 метров и спасли два населенных пункта - Спатару и Метохи.

Как сообщалось, помощь в тушении пожаров в Греции предоставляют 22 страны.