Допомогу у гасінні лісових пожеж у Греції надають 22 країни

Прем’єр Греції Киріакос Міцотакіс подякував 22 країнам, які надали допомогу у гасінні лісових пожеж у цій країні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Від імені грецького народу я хотів би висловити нашу сердечну вдячність усім країнам, які надіслали допомогу та ресурси для боротьби з лісовими пожежами. Ми вдячні вам за те, що ви стоїте поруч з Грецією в ці важкі часи ", - написав Міцотакіс у Twitter.

On behalf of the Greek people, I would like to express our heartfelt gratitude to all the countries that have sent assistance and resources to help fight the wildfires. We thank you for standing by Greece during these trying times. pic.twitter.com/POrWlIVJsU — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) August 8, 2021

Зокрема, свою допомогу надали 11 членів ЄС (Австрія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Франція, Німеччина, Польща, Румунія, Словаччина, Іспанія та Швеція), а також Єгипет, Ізраїль, Кувейт, Молдова, Катар, Сербія, Швейцарія, Україна, Об'єднані Арабські Емірати, Велика Британія та США.

Як повідомлялося, українські рятувальники в суботу ліквідували у Греції окремі осередки лісових пожеж по фронту 2 250 метрів та врятували два населених пункти – Спатарі і Метохи.

Як відомо, Україна у п’ятницю спрямувала до Греції 100 пожежників для боротьби з масштабними лісовими пожежами, які спалахнули по всій країні на тлі рекордної спеки.