У Німеччині понад 8500 пацієнтам могли вколоти фізрозчин замість вакцини

У місті у Фрисландії, що на півночі німецької землі Нижня Саксонія, понад 8500 осіб могли отримати уколи з фізрозчином замість справжньої вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє Sueddeutsche Zeitung та Spiegel, пише "Європейська правда".

Ще у квітні стало відомо, що у вакцинаційному центрі міста Шортенс деяких пацієнтів провакцинували фізрозчином замість справжньої вакцини. Медсестра, якій доручили розведення вакцини фізрозчином, зізналась, що впустила і розбила флакон і вирішила приховати це. Після того понад 100 пацієнтів, які щепилися в цей день, змушені були здати тест на антитіла, у зв’язку з інцидентом почали розслідування.

Згодом з’явилися підозри, що уколи з фізрозчину могли бути зроблені не лише в той день, а протягом періоду з 5 березня до 20 квітня. Представник місцевої поліції Петер Бір повідомив, що є обгрунтовані підстави підозрювати такі випадки на основі показів свідків.

За словами представника місцевої влади Свена Амбросі, йдеться про загалом 8557 людей і 9673 щеплення. Серед них чимало осіб віком від 70 років.

"Ми хочемо запобігти негативним наслідкам для цих пацієнтів, хоча поки не знаємо, скількох насправді це зачепило", - зазначив він.

Пацієнтів, які могли опинитися серед тих, хто отримав фейкові щеплення, повідомлять про це особисто.

Мотиви медсестри, яка пояснила перший відомий інцидент впущеним флаконом, до кінця не зрозумілі. Петер Бір підтвердив повідомлення, які раніше з’являлись у ЗМІ, що жінка скептично ставилася до загрози коронавірусу і поширювала таку інформацію в чаті, а також критикувала в соцмережах карантинні обмеження.



