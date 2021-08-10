В Германии более 8500 пациентам могли уколоть физраствор вместо вакцины

В городе во Фрисландии, что на севере немецкой земли Нижняя Саксония, более 8500 человек могли получить уколы с физраствором вместо настоящей вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung и Spiegel, пишет "Европейская правда".

Еще в апреле стало известно, что в вакцинационном центре города Шортенс некоторых пациентов провакцинировали физраствором вместо настоящей вакцины. Медсестра, которой поручили разведения вакцины физраствором, призналась, что уронила и разбила флакон и решила скрыть это. После того более 100 пациентов, которые прививались в этот день, вынуждены были сдать тест на антитела, в связи с инцидентом начали расследование.

Позже появились подозрения, что уколы с физраствором без вакцины могли быть сделаны не только в тот день, а в период с 5 марта по 20 апреля. Представитель местной полиции Петер Бир сообщил, что есть обоснованные основания для таких подозрений после показаний свидетелей.

По словам представителя местных властей Свена Амвроси, речь идет всего о 8557 пациентах и 9673 прививках. Среди них немало лиц в возрасте от 70 лет.

"Мы хотим предотвратить негативные последствия для этих пациентов, хотя пока не знаем, сколько на самом деле пострадали", - отметил он.

Пациентам, которые могли оказаться среди получивших ненастоящие прививки, сообщат об этом лично.

Мотивы медсестры, которая объяснила первый известный инцидент уроненным флаконом, до конца не ясны. Петер Бир подтвердил сообщения, ранее появлявшиеся в СМИ, что женщина скептически относилась к угрозе коронавируса и распространяла такую ​​информацию в чате, а также критиковала в соцсетях карантинные ограничения.