У Білорусі затримали експосла у Словаччині, який критикував Лукашенка

Колишній посол Білорусі у Словаччині Ігор Лещеня, який одним з перших серед дипломатів підтримав мирні протести, затриманий.

Як повідомляє "Європейська правда", інформацію про затримання підтвердило білоруська видання Zerkalo та телеграм-канал NEXTA.

Лещеня виступав на цифровому майданчику "Сход", створеному "для вираження інтересів і думки народу Білорусі". "Технічно це платформа, яка дозволяє висуватися і/або голосувати за тих чи інших кандидатів на території Білорусі", - пояснювали її автори. Вони підкреслювали, що платформа "не замінює собою органи державної влади і управління".

Як розповіли родичі Лещені, у нього вдома в Жодіно відбувся обшук, після якого експосла відвезли силовики. Близькі досі не знають, де перебуває Лещеня. Припускають, що його відвезли в КДБ на допит або затримали, і він перебуває в СІЗО КДБ.

Обшуки також пройшли ще приблизно у 20 делегатів "Сходу".

Лещеня став першим з глав дипмісій Білорусі, які підтримали протести, що почалися в країні після президентських виборів.

Пізніше він подав у відставку, а за місяць Олександр Лукашенко позбавив його та ще двох послів дипломатичного рангу за підтримку опозиції.