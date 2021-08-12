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Туреччина після пожеж потерпає від повеней: 6 загиблих, 13 постраждалих

Четвер, 12 серпня 2021, 12:37

Внаслідок сильних дощів і повеней у північних причорноморських провінціях Туреччини шестеро людей загинули, 13 постраждали та були госпіталізовані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN Turk.

Двоє людей загинули в результаті зсуву, спричиненого підтопленням у провінції Кастамону, ще трьох віднесло сильним потоком води.

В районі Улус провінції Бартин, одному з найбільш постраждалих районів, 85-річна жінка зникла після того, як її будинок був зруйнований.

Заступник міністра внутрішніх справ також підтвердив, що одна людина зникла безвісти після повені та зсувів. Повінь пошкодила будинки та підприємства у Бартині.

Тринадцять людей постраждали, коли їхні транспортні засоби перекинулися через обвалений міст. Їх доставили до найближчих лікарень.

В багатьох районах припинилося електропостачання. У провінції Синоп евакуювали державну лікарню.

Міністерство оборони повідомило, що в регіоні перебувають військові гелікоптери для евакуації мешканців у безпечні райони та лікарні.

Нагадаємо, на півдні Туреччини майже два тижні боролися з масштабними лісовими пожежами, які загрожували туристичним районам.

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