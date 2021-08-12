13-річний хорват намагався вивезти на авто мігрантів з Угорщини

Поліція Угорщини зупинила машину з польськими номерами, якою керував 13-річний хлопчик з Хорватії, який намагався вивезти з країни чотирьох мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 444.hu.

Поліція зупинила автомобіль на автомагістралі в районі північного угорського міста Комаром.

За кермом виявився 13-річний підліток, який має хорватське громадянство. Іноземці, у яких не було при собі документів, стверджували, що є сирійськими громадянами.

За даними поліції, мігранти планували дістатися на автомобілі до Австрії. Неповнолітнього водія і мігрантів відправили до районного управління поліції.

Нагадаємо, з 7 серпня громадяни України можуть перетинати українсько-угорський кордон без обмежень, запроваджених у зв’язку з розповсюдженням коронавірусу, виняток становлять пасажири, які подорожують авіатранспортом.