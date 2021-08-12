Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Грузия остановит муниципальный транспорт для борьбы с COVID

МИД Литвы подвергся кибератаке, хакеры могли похитить переписку - СМИ

Турция после пожаров страдает от наводнений: 6 погибших, 13 пострадавших

В Италии зафиксировали рекордную для Европы температуру: почти +49 градусов






13-летний хорват пытался вывезти на авто мигрантов из Венгрии

Четверг, 12 августа 2021, 15:21

Полиция Венгрии остановила машину с польскими номерами, которой управлял 13-летний мальчик из Хорватии, пытавшийся вывезти из страны четырех мигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 444.hu.

Полиция остановила автомобиль на автомагистрали в районе северного венгерского города Комаром.

 

За рулем оказался 13-летний подросток с хорватским гражданством. Иностранцы, у которых не было при себе документов, утверждали, что являются сирийскими гражданами.

По данным полиции, мигранты планировали добраться на автомобиле до Австрии. Несовершеннолетнего водителя и мигрантов отправили в районное управление полиции.

Напомним, с 7 августа граждане Украины могут пересекать украинско-венгерскую границу без ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса, исключение составляют пассажиры, путешествующие авиатранспортом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Венгрия мигранты
powered by lun.ua