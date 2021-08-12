13-летний хорват пытался вывезти на авто мигрантов из Венгрии

Полиция Венгрии остановила машину с польскими номерами, которой управлял 13-летний мальчик из Хорватии, пытавшийся вывезти из страны четырех мигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 444.hu.

Полиция остановила автомобиль на автомагистрали в районе северного венгерского города Комаром.

За рулем оказался 13-летний подросток с хорватским гражданством. Иностранцы, у которых не было при себе документов, утверждали, что являются сирийскими гражданами.

По данным полиции, мигранты планировали добраться на автомобиле до Австрии. Несовершеннолетнего водителя и мигрантов отправили в районное управление полиции.

Напомним, с 7 августа граждане Украины могут пересекать украинско-венгерскую границу без ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса, исключение составляют пассажиры, путешествующие авиатранспортом.