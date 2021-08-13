Режим Лукашенка визнав екстремістським контент незалежних порталів TUT.by і Zerkalo.io

Суд Центрального району Мінська 13 серпня розглянув позовну заяву від МВС Білорусі і визнав інформаційну продукцію порталу TUT.by і його соцмереж, а також порталу Zerkalo.io, екстремістськими матеріалами.

Про це повідомило Zerkalo.io, пише "Європейська правда".

Екстремістськими матеріалами визнана інформаційна продукція TUT.by і Zerkalo.io - порталів, а також їх акаунтів в Telegram, Viber, Twitter, Facebook, Instagram, "ВКонтакте", "Однокласниках" і TikTok.

Також екстремістськими визнані логотипи TUT.by і Zerkalo.io.

Наступним кроком цей перелік буде внесений в Республіканський список екстремістських матеріалів, після чого поширення будь-якої продукції TUT.by і Zerkalo.io буде вважатися адміністративним правопорушенням.

Портал TUT.by 18 травня заблокували за публікацію забороненої законодавством інформації, в офіс компанії з обшуками прийшли співробітники Департаменту фінансових розслідувань. TUT.by активно висвітлював протести після президентських виборів у Білорусі.

Сайт Zerkalo.io, запущений колишньою командою TUT.by, був заблокований білоруською владою в перший день роботи.

Редакція Zerkalo.io перебуває за межами Білорусі. Силові органи не зможуть отримати доступ до інформації, яка є в розпорядженні редакції, запевнило видання.