В Білорусі заблокували незалежний портал TUT.by, до співробітників прийшли з обшуками

У Білорусі заблокували один із найбільших незалежних інформаційних ресурсів TUT.by.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За інформацією міністерства інформації країни, сайт заблоковано на підставі повідомлення Генеральної прокуратури.

"Генеральна прокуратура встановила численні факти порушень Закону про ЗМІ в частині розміщення забороненої інформації в ряді публікацій на інтернет-ресурсі TUT.by. В цих матеріалах міститься інформація від імені незареєстрованого фонду BYSOL. Відповідно до статті 38 Закону про ЗМІ в засобах масової інформації, на інтернет-ресурсах заборонено поширення інформації від імені організацій, які не пройшли в установленому порядку державну реєстрацію", - йдеться у повідомленні.

Сайт недоступний також з території інших країн. Водночас у нього з’явилося дзеркало.

Як повідомляється на порталі, у вівторок відразу кілька редакторів TUT.BY повідомили, що до них прийшли співробітники Департаменту фінансових розслідувань Комітету державного контролю. Окрім того, силовики прийшли і в офіс TUT.BY і Hoster.by.

Пізніше Комітет державного контролю повідомив, що стосовно посадових осіб ТОВ "ТУТ БАЙ МЕДІА" порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 243 Кримінального кодексу (ухилення від сплати сум податків, зборів в особливо великому розмірі).