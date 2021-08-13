Режим Лукашенко признал экстремистским контент независимых порталов TUT.by и Zerkalo.io

Суд Центрального района Минска 13 августа рассмотрел исковое заявление от МВД Беларуси и признал информационную продукцию портала TUT.by и его соцсетей, а также портал Zerkalo.io, экстремистскими материалами.

Об этом сообщил Zerkalo.io, пишет "Европейская правда".

Экстремистскими материалами признана информационная продукция TUT.by и Zerkalo.io - порталов, а также их аккаунтов в Telegram, Viber, Twitter, Facebook, Instagram, "ВКонтакте", "Одноклассниках" и TikTok.

Также экстремистскими признаны логотипы TUT.by и Zerkalo.io.

Следующим шагом этот перечень будет внесен в Республиканский список экстремистских материалов, после чего распространение любой продукции TUT.by и Zerkalo.io будет считаться административным правонарушением.

Портал TUT.by 18 мая заблокировали за публикацию запрещенной законодательством информации, в офис компании с обысками пришли сотрудники Департамента финансовых расследований. TUT.by активно освещал протесты после президентских выборов в Беларуси.

Сайт Zerkalo.io, запущенный бывшей командой TUT.by, был заблокирован белорусской властью в первый день работы.

Редакция Zerkalo.io находится за пределами Беларуси. Силовые органы не смогут получить доступ к информации, которая есть в распоряжении редакции, заверило издание.