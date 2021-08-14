У Німеччині розрахували розмір пенсії Ангели Меркель

Ангела Меркель після того, як залишить посаду канцлерки Німеччини, отримуватиме пенсію приблизно 15 тисяч євро щомісяця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Такі розрахунки оприлюднив Союзом платників податків ФРН в п'ятницю, 13 серпня. В організації пояснили, що такий розмір пенсії враховує багаторічну роботу Меркель у Бундестазі, в кабінеті міністрів та на посаді федерального канцлера.

Право на пенсію, порядок її призначення та розрахунку регулюються у ФРН на рівні законів. Так, пенсія Меркель за її діяльність в парламенті нараховується відповідно до закону про депутатів Бундестагу, а за роботу в уряді - згідно з законом про федеральних міністрів.

Згідно з параграфом 20 закону про депутатів Бундестагу, вона має право на максимальну пенсію у розмірі 65% від зарплати, оскільки стаж її роботи в парламенті становить майже 31 рік.

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Як і всі колишні глави німецького уряду і президенти ФРН, Меркель також має право мати свій офіс і невеликий штат співробітників, включно з менеджером офісу, двома асистентами, секретарем і шофером.

Нагадаємо, федеральні вибори, які визначать наступника Ангели Меркель на посаді федерального канцлера, відбудуться 26 вересня.

Ангела Меркель, яка обіймає цю посаду вже 16 років, заздалегідь заявила про свох наміри не переобиратися канцлеркою на п'ятий термін.

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