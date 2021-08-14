В Германии рассчитали размер пенсии Ангелы Меркель

Ангела Меркель после того, как покинет пост канцлера Германии, будет получать пенсию примерно 15 000 евро ежемесячно.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Такие расчеты обнародовал Союз налогоплательщиков ФРГ в пятницу, 13 августа. В организации пояснили, что такой размер пенсии учитывает многолетнюю работу Меркель в Бундестаге, в кабинете министров и на должности федерального канцлера.

Право на пенсию, порядок её назначения и расчета регулируются в ФРГ на уровне законов. Так, пенсия Меркель за её деятельность в парламенте начисляется в соответствии с законом о депутатах Бундестага, а за работу в правительстве - согласно закону о федеральных министрах.

В соответствии с пунктом 20 закона о депутатах Бундестага, она имеет право на максимальную пенсию в размере 65% от зарплаты, поскольку стаж её работы в парламенте составляет почти 31 год.

Как и все бывшие главы немецкого правительства и президенты ФРГ, Меркель также имеет право на собственный офис и небольшой штат сотрудников, включая менеджера офиса, двух ассистентов, секретаря и шофера.

Напомним, федеральные выборы, которые определят преемника Ангелы Меркель на посту федерального канцлера, состоятся 26 сентября.

Ангела Меркель, которая занимает эту должность уже 16 лет, заранее заявила о свох намерения не переизбираться канцлером на пятый срок.

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