У Франції проти "паспортів здоров'я" протестували 215 тисяч осіб

В акціях протесту проти "паспортів здоров'я" по всій Франції в суботу взяли участь 214 845 осіб.

Такі дані оприлюднило Міністерство внутрішніх справ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Минулої суботи владою була оголошена цифра у 237 тисяч учасників. Цієї суботи це був вже п'ятий поспіль тиждень демонстрацій.

На вулиці Парижа в цей раз вийшли 13 900 людей, тоді як 7 серпня в столиці протестували 17 тисяч осіб.

В цілому у Франції відбулися 217 акцій протесту. За попередніми даними, вироблено 11 затримань. Один правоохоронець отримав легке поранення.

Як відомо, у Франції 9 серпня запровадили спеціальні перепустки з QR-кодом, що підтверджують, що їх власники або мають негативний результат тесту на коронавірус, або вакциновані або перехворіли COVID-19.

Ці сертифікати необхідно пред'являти у транспорті, крім міського громадського, при відвідуванні ресторанів і кафе, музеїв, виставок, концертів, інших місць відпочинку.

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