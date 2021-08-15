В Італії заарештували двох фермерів, які навмисно влаштували лісові пожежі

Італійська поліція заарештувала двох фермерів на Сицилії за підозрою в розпалюванні недавніх лісових пожеж, щоб створити пасовища для худоби, і заявила, що вони планували ще одну велику і небезпечну пожежу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Поліція Сіракуз на південному сході Сицилії, регіону, де в середу температура досягла майже 49 градусів за Цельсієм, заявила, що їх розслідування показало, що ці люди несуть відповідальність як мінімум за дві з серії пожеж в цьому районі в липні.

"Їх мета полягала в тому, щоб збільшити площу випасу своїх тварин із заявленим наміром заощадити гроші на кормі", - йдеться в заяві поліції.

Поліція повідомила, що записи розмов двох чоловіків показали, що вони планували нову пожежу в неділю, щоб очистити набагато більшу територію "з неймовірними наслідками для навколишнього середовища, громадського порядку і безпеки".

Міністр з екологічних питань Роберто Чінголані заявив, що принаймні 70% лісових пожеж цього літа виникли навмисно або з необережності.

Минулого тижня поліція зловила чоловіка, якого зафіксувала відеокамера, коли він підпалював сухий чагарник в сільській місцевості недалеко від Неаполя.

Влада посилається на різні мотиви підпалу, пов'язані з лісовими пожежами, від розчищення землі для випасу худоби або будівництва до страхових виплат і навіть створення понаднормової роботи для пожежників.