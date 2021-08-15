В Италии арестовали двух фермеров, намеренно устроивших лесные пожары

Итальянская полиция арестовала двух фермеров на Сицилии по подозрению в разжигании недавних лесных пожаров, чтобы создать пастбища для своих овец, и заявила, что они планировали еще один большой и опасный пожар.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Полиция Сиракуз на юго-востоке Сицилии, региона, где в среду температура достигла почти 49 градусов по Цельсию, заявила, что их расследование показало, что эти люди были ответственны как минимум за два из серии пожаров в этом районе в июле.

"Их цель заключалась в том, чтобы увеличить площадь выпаса своих животных с заявленным намерением сэкономить деньги на корме", - говорится в заявлении полиции.

Полиция сообщила, что записи разговоров двух мужчин показали, что они планировали новый пожар в воскресенье, чтобы очистить гораздо большую территорию "с невообразимыми последствиями для окружающей среды, общественного порядка и безопасности".

Министр по экологическим вопросам Роберто Чинголани заявил, что по крайней мере 70% лесных пожаров этим летом возникли намеренно или по неосторожности. На прошлой неделе полиция поймала мужчину, которого зафиксировала видеокамера, когда он поджигал сухой кустарник в сельской местности недалеко от Неаполя.

Власти ссылаются на различные мотивы поджога, связанные с лесными пожарами, от расчистки земли для выпаса скота или строительства до страховых выплат и даже создания сверхурочной работы для пожарных.