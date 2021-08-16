Польща не повертатиме до Ізраїлю свого посла через скандал щодо закону про реституцію євреям

Польща вирішила наразі не повертати до Тель-Авіву свого посла у зв’язку з реакцією Ізраїлю на ухвалення у Польщі закону, який ускладнить євреям повернення майна, втраченого під час Другої світової війни та після неї.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Польщі, пише "Європейська правда".

"У відповідь на недавні невиправдані дії держави Ізраїль, включаючи необґрунтоване рішення про зниження рівня дипломатичних відносин з Республікою Польща, а також на неприйнятні заяви міністра закордонних справ Ізраїлю та інших членів місцевого самоврядування, Міністерство закордонних справ повідомляє, що посол Польщі в Ізраїлі залишиться в країні до подальшого повідомлення", - заявило МЗС.

Зазначається, що рішення про постійний рівень польського дипломатичного представництва в Ізраїлі ухвалять "найближчими днями".

"Крім того, враховуючи принцип симетрії у двосторонніх відносинах, Міністерство закордонних справ призупинило виїзд особи, яка вже призначена на посаду заступника посла в Ізраїлі, заплановану на цей тиждень. Ще один співробітник буде тимчасово призначений керівником Посольства Республіки Польща в Тель-Авіві", - додають у заяві.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда 14 серпня підписав закон, раніше ухвалений польським парламентом, який обмежує процес реституції майна постраждалим від Голокосту та членам їх сімей. Ідеться про майно, викрадене нацистами під час Другої світової війни, а потім захоплене комуністичним режимом Польщі.

Ізраїль назвав закон "антисемітським та аморальним" та у зв’язку з цим викликав для безстрокових консультацій повірену у справах свого посольства у Варшаві. Також МЗС Ізраїлю відклало від’їзд до Варшави нового посла Ізраїлю у Польщі і рекомендував польському послу продовжити відпустку у своїй країні.

Новий закон викликав негативну реакцію також у Сполучених Штатах.