Польша не будет возвращать в Израиль своего посла из-за реакции на закон о реституции евреям

Польша решила пока не возвращать в Тель-Авив своего посла в связи с реакцией Израиля на принятие в Польше закона, который усложнит евреям возвращения имущества, утраченного во время Второй мировой войны и после неё.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Польши, пишет "Европейская правда".

"В ответ на недавние неоправданные действия государства Израиль, включая необоснованное решение о снижении уровня дипломатических отношений с Республикой Польша, а также на неприемлемые заявления министра иностранных дел Израиля и других членов местного самоуправления, Министерство иностранных дел сообщает, что посол Польши в Израиле останется в стране до дальнейшего уведомления", - заявил МИД.

Отмечается, что решение о постоянном уровне польского дипломатического представительства в Израиле примут "в ближайшие дни".

"Кроме того, учитывая принцип симметрии в двусторонних отношениях, Министерство иностранных дел приостановило выезд лица, уже назначенного на должность заместителя посла в Израиле, запланированного на эту неделю. Еще один сотрудник будет временно назначен руководителем Посольства Республики Польша в Тель-Авиве", - добавляют в заявлении.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда 14 августа подписал закон, ранее принятый польским парламентом, который ограничивает процесс реституции имущества пострадавшим от Холокоста и членам их семей. Речь идет об имуществе, похищенном нацистами во время Второй мировой войны, а затем захваченного коммунистическим режимом Польши.

Израиль назвал закон "антисемитским и аморальным" и в связи с этим вызвал для бессрочных консультаций поверенного в делах своего посольства в Варшаве. Также МИД Израиля отложило отъезд в Варшаву нового посла Израиля в Польше и рекомендовало польскому послу продолжить отпуск в своей стране.

Новый закон вызвал негативную реакцию также в Соединенных Штатах.