Десятки країн закликали дозволити усім охочим покинути Афганістан

Близько 70 країн, серед яких Україна, виступили зі спільним закликом дозволити усім іноземним громадянам і афганцям, які цього бажають, залишити Афганістан після переходу влади до "Талібану".

Відповідна заява опублікована в понеділок вранці на сайті зовнішньополітичного відомства ЄС, повідомляє "Європейська правда".

"Закликаємо всі сторони поважати і сприяти безпечному і впорядкованому від'їзду іноземних громадян і афганців, які бажають залишити країну", - сказано у заяві.

Відзначається, що "ті, хто має повноваження і владу по всьому Афганістану, несуть відповідальність за захист людського життя і власності, а також за негайне відновлення безпеки і громадського порядку".

"Афганцям і іноземним громадянам, які бажають виїхати, має бути дозволено це зробити; дороги, аеропорти і прикордонні переходи повинні залишатися відкритими, і необхідно підтримувати спокій", - сказано у заклику.

Нагадаємо, тисячі афганців та іноземних громадян утворили тисняву в аеропорту Кабула, намагаючись втекти з країни після переходу влади до "Талібану", контроль над аеропортом взяли сили США.

Президент Афганістану Ашраф Гані залишив Кабул і попрямував до Таджикистану після входу сил "Талібану" в місто.

Через зростання насииля з Афганістану українським літаком вивезли майже 80 осіб, зокрема 8 українців.